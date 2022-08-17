إعادة 300 دولار عن كل رأس والسماح بتصدير الأغنام براً وبحراً وجواً

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي “الجدايا”، على أن تتم إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدر “واستلام المقابل بالليرات السورية” وإلغاء ربط التصدير بالاستيراد، واعتماد نتائج الاجتماع الفني بين ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي ومصرف سورية المركزي واتحاد غرف الزراعة ومديرية الجمارك العامة.

الموافقة نصت على السماح بتصدير الخراف عبر كافة المنافذ الحدودية “البرية والبحرية والجوية” وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30 / 11 / 2022 ، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مصدر عند التصدير بحراً أو جواً، على أن يتم رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية وفق الأولويات التي حددتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وتكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والزراعة والإصلاح الزراعي ومصرف سورية المركزي المتابعة بما يلزم كل فيما يخصه.

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