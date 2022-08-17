احذروا حرارة الشمس في الأيام القادمة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /3_5/ درجات مئوية، وفق ما نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية.

ويكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكلٍ عام الى غائم جزئياً على المناطق الساحلية سديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم الخميس تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /2_4/ درجات مئوية، والجو صيفياً حاراً وصحواً بشكلٍ عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الساحلية، سديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء، البحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت المديرية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال وقت الذروة، ومن اشعال الحرائق في المناطق الحراجية والزراعية لسهولة انتشار الحرائق في الأجواء الحارة.

كذلك حذرت من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق الداخلية بسبب الأجواء السديمية المغبرة.