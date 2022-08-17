سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في ميناء طرطوس

17-08-2022

سفينة أوكرانية محملة بالحبوب تحط رحالها في ميناء طرطوس

وصلت أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا إلى ميناء طرطوس  حسب بيانات الأقمار الصناعية في 12 أغسطس/آب.

ونقلت وكالة رويترز عن خدمة تتبع مسار حركة المرور البحرية “مارين ترافيك” أن سفينة الشحن “رازوني” غادرت ميناء مرسين التركي وكانت متجهة نحو مصر. بعد ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن السفينة كانت تقترب من طرطوس.

وقالت الوكالة إن “أول سفينة غادرت أوكرانيا في إطار صفقة لاستئناف صادرات الحبوب من البلاد قبل أسبوعين رست في طرطوس السورية يوم الثلاثاء”.

وبحسب مصدر الوكالة، يتم تفريغ جزء على الأقل من حبوب السفينة في سوريا.
وغادرت سفينة رازوني ميناء أوديسا في الأول من آب/ أغسطس وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة كجزء من اتفاق تم التوصل إليه في تركيا وكان من المفترض أن تصل إلى لبنان صباح 7 أغسطس/ آب.

ومع ذلك، ففي 8 أغسطس/ آب، أعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان أن الوسيط اللبناني رفض شحن الحبوب من أوديسا على متن سفينة شحن جافة بسبب تأخير شروط التسليم لأكثر من خمسة أشهر.

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