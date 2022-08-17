مسؤول غربي رفيع المستوى في دمشق قبل نهاية العام الجاري

كشفت مصادر دبلوماسية سورية عن زيارة قد يقوم بها مسؤول غربي كبير إلى “سوريا”، قبل نهاية العام الجاري.

وقال السفير السوري في “بيلاروس”، “محمد العمراني”، إن التحضيرات مستمرة لتعزيز تبادل الزيارات بين “سوريا” و”بيلاروس” على كافة المستويات، لافتاً أن مسؤول بيلاروسي كبير قد يزور دمشق قبل نهاية العام الجاري، بينما وصفت صحيفة الوطن التي نقلت الحديث، الشخصية البيلاروسية بأنها رفيعة المستوى دون الكشف عن اسم صاحبها أو صاحبتها.

“العمراني” تحدث عن الاجتماع بينه وبين النائب الأول لوزير الخارجية البيلاروسي “سيرغي ألينيك”، وقال إنهما اتفقا على استمرار التنسيق في المحافل الدولية وتكثيف التعاون بين البلدين.