16-08-2022
القبض على امرأة في حلب تقوم بتعذيب ابنة زوجها
أخبر قسم شرطة السكري في حلب بوجود طفلة تتعرض للتعذيب من قبل زوجة أبيها في حي السكري.
توجهت دورية من القسم المذكور إلى مكان تواجد الطفلة وتبين أنها تدعى (ملكة . خ) عمرها 5 سنوات ، وبسؤال الطفلة بعد مشاهدة آثار حروق على أنحاء جسدها أكدت أنها تتعرض للتعذيب من قبل خالتها (زوجة أبيها) وتقوم بحرقها بواسطة قطعة حديدية.
تم إحالة الطفلة إلى الطبابة الشرعية للاطمئنان على صحتها وسلامتها ، وتم إلقاء القبض على زوجة والد الطفلة المدعوة (سراب . ر) وبالتحقيق معها اعترفت بحرق الطفلة عدة مرات بواسطة قطعة حديدية بعد تسخينها على النار مستغلة غياب والدها.
تم تنظيم الضبط اللازم ،وسيتم تقديم المقبوض عليها إلى القضاء أصولاً.
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