لاجئ سوري يقع في ورطة بعد حصوله على الجنسية السنغالية

أوقف الأمن السنغالي لاجئاً سورياً على حدوده بتهمة الحصول على الجنسية السنغالية بطريقة غير شرعية، وسط أنباء عن ملاحقته من السلطات الموريتانية المجاورة بسبب تهم تتعلق بالإرهاب، في ظل الملاحقات الدولية التي تطارد اللاجئين السوريين الساعين بكافة الأشكال للحصول على جنسيات أجنبية تتيح لهم العيش بأمان واستقرار.

ونقل موقع (سن خبار) السنغالي، عن مصدر أمني أن النيابة والشرطة السنغالية فتحت تحقيقاً مع اللاجئ السوري الموقوف في مدينة روصو بالقرب من الحدود الموريتانية، على خلفية حصوله على الجنسية السنغالية، بهدف الوصول إلى الجهات المتورطة في ذلك الأمر.

وأضافت وسائل الإعلام السنغالية أن التحقيقات الأمنية أثبتت أن موظفاً سنغالياً يعمل في بلدية (كبمير) وسط البلاد، قدّم “شهادة ميلاد” للشاب السوري، الذي سهّل له الحصول على الجنسية بوساطة شيخ موريتاني مقيم في السنغال.

اللاجئ السوري الذي يحمل اسم (آليكس افال) دخل السنغال قادماً من موريتانيا لاستلام أوراقه التي تتيح له الحصول على الجنسية، لكن الأمن السنغالي “اشتبه به وقام بتوقيفه والتحقيق معه”، ليتضح أنه من أصل سوري وأنه مطلوب للأمن الموريتاني بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب الرواية السنغالية.



وكالات

