على ذمة السياحة 972 ألف سوري مغترب وقادم دخلوا سورية !

أكد وزير السياحة "محمد رامي رضوان مرتيني" أن سورية بدأت بالنهوض من جديد على صعيد السياحة الشعبية منذ عام 2018 ولدينا الآن 7 مشاريع مخصصة للسياحة الشعبية، مؤكداً أن 15 منشأة سياحية فقط معفاة من التقنين الكهربائي والباقي غير معفي.

وصرّح "مرتيني" لإذاعة دمشق عبر برنامج "هنا دمشق" أنه بلغ عدد السياح القادمين إلى سورية منذ بداية العام حتى تموز الفائت 926 ألف سائح منهم 797 ألف عرب و129 ألف أجانب، وفي العام الماضي 2021 بلغ عدد السياح 212 ألف حتى شهر تموز، والعدد كان قليل بسبب تأثر العالم بانتشار فايروس كورونا وتأثيره على القطاع السياحي، متابعاً: "منذ بداية العام الجاري بلغ عدد القادمين من البحرين إلى سورية 20 ألف شخص حتى تموز الفائت، مقابل 3 آلاف فقط عام 2021، ونتوقع وفود 250 ألف زائر عراقي إلى سورية حتى نهاية عام 2022".

وحول أعداد السوريين القادمين أوضح الوزير "مرتيني" أن 972 ألف سوري مغترب وقادم دخل إلى سورية خلال هذا العام حتى تموز الفائت بينما بلغ 431 ألف العام الفائت، مشيراً إلى أن القطاع السياحي ليس متجراً نغلقه عندما يكون وضع البلد غير مناسب ونفتتحه عندما يتحسن الوضع، على العكس يجب أن نروج للسياحة دائماً في سورية، قائلاً: نحن حاربنا لنشر ثقافة الحياة في زمن الحرب.

وتابع الوزير "مرتيني": بلغ عدد الحجوزات 500 ألف ليلة فندقية للعرب والأجانب منذ بداية العام حتى شهر تموز الفائت مقابل 565 ألف ليلة للسوريين، وهناك انخفاض عن العام الفائت في إنفاق المواطن السوري ضمن الأماكن السياحية في ظل تزايد أعداد السياح العرب والأجانب.

وحدد الوزير "مرتيني" تاريخ 11 و12 تشرين الأول موعداً لانطلاق ملتقى فرص العمل في القطاع السياحي الذي ستقيمه وزارتي السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل بشراكة مع القطاع الخاص والمشترك وغرف السياحة بهدف تأمين 110 آلاف فرصة عمل ضمن المنشآت السياحية و100 ألف سرير فندقي و200 ألف كرسي إطعام خلال العشر سنوات المقبلة.

وحول الشكاوي أوضح الوزير "مرتيني" أن أي مواطن يريد التأكد من فاتورته التي يدفعها سواء الأسعار أو الرسوم والضرائب في أي منشأة سياحية يمكنه أن يمسح الكود الخاص على الفاتورة عبر هاتفه المحمول وفق خاصية QR، وبحال وجود مخالفة يرجى تقديم شكوى عبر الرقم المباشر 137، بالإضافة إلى أن مكتبي مفتوح لكل المواطنين كل يوم اثنين، ولدينا دراسة لإمكانية وجود حسومات ديناميكية لضريبة الدخل ربما تصدر لاحقاً.

اذاعة دمشق