تغريم صهريج ومخابز ومعتمدين بحماة

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم، صهريج نقل يغش البنزين بإضافة مشتقات نفطية أخرى، وحجزت المادة وأرسلتها لمصفاة بانياس وغرمت المخالف بـ 140 مليون ليرة.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ " الوطن أون لاين"، أن الدوريات نظمت كذلك

8 ضبوط بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بحق مخابز “الصناعة ، الشيرازي ، تومين ، دير الفرديس ، الموعة شعبان ، المجوي ،مصياف الآلي ، دير الصليب ، وغرمت أصحابها بـ 27 مليون ليرة.

وضبطين لإنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع بحق مخبز دير الفرديس، الموعة، جروا.

و4 ضبوط بمخالفة الإعلان والبيع بسعر زائد للمواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه واللحوم والفروج بحق "سنتر عدي، غ.بنكه العدس ، إ.السنكري ، م.الرزاق" .

وضبطين بمخالفة تقاضي بدل خدمات زائد لقاء أجور نقل الركاب على خط الحمراء - حماة بحق "ح.عز الدين ، ح.بالا".

وضبطين بمخالفة حيازة مواد مجهولة بحق “ع.حلاق ، م.ناصر"

وضبطاً بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بحق " م.محفوض".

و4 ضبوط لعدم وجود بيانات ونقص في بطاقة البيان بحق محال " البرينسيسة ، كي شوز ، القلعة ، ع.ساعود " .

وضبطين بمخالفة التلاعب بقطع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية بقصد الإتجار بحق المعتمدين

"ر.الجرعتلي ، ر.حسن " وتغريمهما بنحو 1.5 مليون ليرة.

وضبطين بمخالفة عدم منح فواتير بالجملة لمادة الفروج وأجزائه بحق " ع.رستم ، خ.وسوف".