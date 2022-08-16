لبنان يبحث مع دمشق عودة اللاجئين السوريين

قام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين بزيارة إلى دمشق اليوم الاثنين لبحث امكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وميسر.

وذكرت وسائل اعلام رسمية سورية أن الوزير اللبناني التقى كلاَ من وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف ووزير الداخلية محمد الرحمون وتم بحث ملف عودة اللاجئين.

الوزير مخلوف قال خلال اللقاء إن الحكومة هيأت الظروف المناسبة لعودة النازحين من لبنان إلى مناطقهم وإعادة تأهيل البنى التحتية لاستقبالهم في المناطق التي استعادها الجيش النظامي وأضاف أن الحديث يدور حول عودة جميع اللاجئين من لبنان وليس فقط 15000 مهجر شهرياَ ورد في الخطة التي تقدم بها الجانب اللبناني.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين فضلاَ عن تسهيل الاجراءات في جميع المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة و مساعدات إنسانية وطبية وتعليم وغيرها.

كما التقى الوزير اللبناني شرف الدين بوزير الداخلية السوري محمد الرحمون وتم معه مناقشة تعزيز التعاون لعودة المهجرين السوريين إلى بلادهم حث أكد اللواء الرحمون أن سوريا قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين إلى وطنهم مشيرا ان سوريا سمحت بدخولهم بموجب جوازات سفر سورية حتى وإن كانت منتهية أو أي وثيقة تثبت أنهم مواطنون سوريون ومعالجة أوضاعهم في المراكز الحدودية بشكل فوري دون تكليفهم المراجعة.

وكان قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في حزيران الماضي إن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم حيث يُعتقد أن اللاجئين السوريين يشكلون ما يقرب من ربع سكان لبنان.

وأضاف ميقاتي بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء لا سيما في ظل الظروف الحالية حيث أدت الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان إلى أن 80 بالمئة من السكان أصبحوا في حالة فقر.

وكان اقترح وزراء لبنانيون في الأشهر الأخيرة أن تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة توجيه مساعدات اللاجئين إلى سوريا كطريقة لتحسين الوضع هناك وتشجيع العودة لكن تلك الدعوات لم تلق حتى الآن آذاناً صاغية.

وكانت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة والعديد من الجماعات الحقوقية قالت نعتقد أن سوريا ببساطة ليست آمنة بعد ما دفع المسؤولين اللبنانيين للتعبير عن إحباطهم.

حيث قال عصام شرف الدين إن رفض الأمم المتحدة إعادة توجيه المساعدات يثني اللاجئين عن العودة والتقارير عن بدء وشيك لعمليات الترحيل ترقى إلى مستوى حملة تخويف لا أساس لها من الصحة.

يذكر ان عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون ونصف المليون نازح هربوا إلى لبنان خوفا من الاعمال القتالية في سورية بين الجيش النظامي والجماعات المسلـحة التي حاولت السيطرة على البلاد وكان أعلنت مفوضية اللاجئين أنه منذ عام 2017 يوجد أكثر من 80 بالمئة من اللاجئين لديهم الرغبة في العودة إلى بلادهم.