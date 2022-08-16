أوكرانيا تقـصف المقر الرئيسي لمجموعة فاغنر الروسية في لوغانسك

ذكرت تقارير أن المدفعية الأوكرانية قصفت المقر الرئيسي لمجموعة " فاغنر " شبه العسكرية الروسية الغامضة في مجمخورية لوغانسك شرقي أوكرانيا.

وورد نبأ الهجوم في بوباسنا عن طريق سيرهي هايداي الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك وأورد كذلك العديد من مراسلي الحـرب الموالين للكرملين فيما لم يتضح عدد الإصابات وبقيت التفاصيل غير مكتملة ونُشرت الصور التي قيل إنها تظهر الضرر على خدمة تيليغرام للرسائل.

ونُشرت المجموعة" فاغنر" في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الأوكرانية في عام 2014 وعندما أطـاحت القوات المدعومة من الكرملين بالقوات الأوكرانية من المناطق التي أعلنت لاحقا أنها جزء من روسيا.

و لا يعترف الكرملين بوجود هذه الجماعة أو ارتباطاتها لكن المخابرات الغربية تربط المجموعة بيفغيني بريغوزين الملقب بـ "طاهي بوتين" لأن عمله في مجال المطاعم ساعد الرئيس فلاديمير بوتين والقوات المسلحة منذ فترة طويلة وتعرض للعقوبات الغربية.

وتعرف مجموعة "فاغنر" باسم PMC أي شركة عسكرية خاصة لكنها تتكون من محاربين سابقين ترعاهم الدولة ويعملون لصالح الكرملين كما يقول خبراء غربيون .

وعبر تطبيق تيليغرام كتب سيرهي هايداي أن القوات الأوكرانية ضربت مقر العدو الذي تم تحديد مكان وجوده بفضل صحفي روسي وقال: "هذه المرة دمـ. ـرت الضربة الناجحة مقر "فاغنر" في بوباسنا أمس ويتم حاليا استيضاح عدد القتلى.

وذكرت صحيفة أوكرانسكا برافدا اليومية الأوكرانية أن الصحفي الروسي الموالي للكرملين سيرجي سريدا كشف عن مقر فاغنر في منشور على تيليغرام في الثامن من آب الجاري إذ نشر صورا لزيارته إلى المقر الرئيسي وعُرف عنوانه من لافتة كتب عليها ميرونوفسكايا 12 بوباسنا وأزيل المنشور لاحقا لكن النسخ متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقع بوباسنا جنوب سيفيرودونيتسك في منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها القوات الروسية الآن بالكامل بعد شهور من القتال المرير والدمار الهائل.

وكتب مراسل حربي آخر مؤيد للكرملين يدعى كوتينوك: "تم تنفيذ غارة على أحد مواقع فاغنر بي إم سي في بوباسنا. تؤكد مصادر في دونباس ذلك ربما هيمارس لقد أفادت مصادر أوكرانية بوفـاة بريغوزين نحن لا نؤكد ذلك".

وتمتلك القوات الأوكرانية الآن العديد من صواريخ هيمارس الأمريكية (نظام الصـ. ـواريخ المدفعية عالية الحركة) التي تطلق صواريخ قادرة على إصابة أهداف روسية خلف الخطوط الأمامية.

وكتب النائب الأوكراني أوليكسي هونشارينكو على فيسبوك: لم يعد هناك مقر فاغنر في بوباسنا. شكرا لك هيمارس والقوات المسلحة الأوكرانية!.