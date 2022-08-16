أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز 6 أضعاف

قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا، الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع، ما أدى إلى تعميق أزمة الطاقة التي تهدد بإدخال المنطقة في ركود اقتصادي حاد.

وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فقد ارتفعت أسعار الكهرباء للعام المقبل في ألمانيا بنسبة 3.7% لتصل إلى 477.50 يورو (487 دولاراً) للميغاواط / ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الارتفاع يقرب من 6 أضعاف ما كان عليه سعر الكهرباء في هذا الوقت من العام الماضي، مع تضاعف السعر في الشهرين الماضيين فقط.

وتحركت سوق الكهرباء في أوروبا بسبب المخاوف بشأن ما إذا كانت إمدادات الغاز المحدودة في أوروبا ستكون قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء لهذا الشتاء، خصوصا بعد أن تم تأكيد انخفاض القدرة النووية الفرنسية بشكل كبير، الأمر الذي حد من إمكانية تصدير الطاقة من فرنسا في الأشهر المقبلة.

ويتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار الفواتير المنزلية إضافة إلى كل شيء، بدءا من الطعام وصولا إلى معامل تصنيع الزجاج وغيرها، ما يزيد من الضغط على المستهلك النهائي.