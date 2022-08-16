500 مصنع جديد في السعودية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢

بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي السعودي حتى نهاية حزيران 1,361 تريليون ريال فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,675 مصنعا.

وأوضح التقرير الشهري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها أصدرت 501 تراخيص صناعية جديدة خلال النصف الأول بحجم استثمارات 13.7 مليار ريال فيما بدأ 721 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات 19.10 مليار ريال ووفر القطاع 26 ألف وظيفة جديدة.

وبين التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغ 2,100 رخصة بواقع 1,368 رخصة محاجر مواد البناء، و510 رخص استكشاف، و167 رخصة استغلال، و31 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

وتهتم المملكة العربية السعودية باقتصادها وازدهاره وتهدف لأن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع كما تسهل تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية وتقديم التسهيلات والمرونة لهم وغيرها من الخدمات.

وتقدم مركز المملكة في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي 29 مركزًا وإنجاز أكثر من 555 إصلاحًا في خدمات المستثمرين من أبرزها تقليص مدة البدء بالنشاط التجاري إلى 30 دقيقة بعد أن كانت تصل إلى 15 يومًا كما ازدادت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نفس العام لتصل لأكثر من 626 ألف منشأة.