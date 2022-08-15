انتحار مدير بلدية جبلة في اللاذقية 

15-08-2022

انتحار مدير بلدية جبلة في اللاذقية 

عند تمام الساعة التاسعة صباحاً من تاريخ 2022/8/15 تم إعلام شرطة منطقة جبلة في اللاذقية أن المدعو (لؤي . يوسف) مدير بلدية جبلة عثر على جثته منتحراً ضمن مكتبه بواسطة مسدس حربي.

على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة جبلة وقسم الأدلة الجنائية وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان، وتبين أن سبب وفاة المذكور ناجم عن طلق نـ.اري بالفم نافذ من الرأس.

تم نقل الجثة إلى مشفى جبلة الوطني، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

وزارة الداخلية

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