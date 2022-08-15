السورية للتجارة: السكر الحر سيتوفر خلال يومين بسعر 3900 ليرة

في كل صباح جديد يستيقظ المواطنون على شكوى جديدة وارتفاع يأكل ما تبقى من الدخل الذي مهما حاول رب الأسرة أن يزيده لم يجد معه نفعاً.

فالسكر بلغ 5300 ليرة والرز زاد على الـ5000 ليرة والبيضة باتت بـ650 ليرة وكيلو الفروج تجاوز 11 ألف ليرة، في حين المنظفات ارتفعت مجدداً بين 500- 1500 ليرة.

التصريحات الحكومية بوادٍ والأسواق بوادٍ، فالتاجر يؤكد أن هامش ربحه لم يتغير ولكن تغير سعر المادة من تاجر الجملة، حيث أكد أحد أصحاب المحال بطرطوس أنه اشترى الأسبوع الماضي كيلو السكر بالجملة بـ4950 ليرة، وبذلك لن يبيعه بأقل من 5200 ليرة، والتسعيرة التي تتحدث عنها وزارة التموين بـ3900 ليرة غير موجودة في السوق، لافتاً إلى أن تجاراً كثراً لم يشتروا بـ4950 ليرة خوفاً من رقابة التموين ولكن هذا هو الواقع، لافتاً إلى أن التاجر أصبح خاسر أيضاً بسبب فروق الأسعار لأنه اشترى السكر الجديد بخسارة قياساً بسعر السكر القديم، وهكذا بالنسبة للمواد الأخرى.

بينما أوضح تاجر آخر أن أسعار الرز ارتفعت منذ الأسبوع الفائت، فالأسعار تتراوح بين 5 و8 آلاف ليرة وفقاً للنوعية.

أما بالنسبة للفروج فوفق ما أكد التجار أن الأسعار فجأة ارتفعت من المصدر دون سابق إنذار بفروق كبيرة، وعند سؤال أحد الباعة أوضح أنه عندما بلغ سعر كيلو الفروج 5700 ليرة خسر التجار وأغلقت الكثير من المداجن، واليوم من كل مئة مدجنة يعمل عشر مداجن فقط وبالتالي الطلب مستمر والعرض قليل.

وبخصوص التسعيرة أكد أن تاجر الجملة ينزل الكيلو بـ10500 ليرة وهو مخالف للتموين التي تسعر بـ8000 ليرة مبيع أي يجب أن يصلني بـ7800 ليرة، علماً أن الكميات التي يحصل عليها البائع قليلة قياساً بطلبه، فمحلي يحتاج 5 أقفاص ولكن التاجر لا ينزل إلا 3 أقفاص وبالأحجام الموجودة فقط أي لا يحق لي أن أشترط الأحجام المطلوبة لأن هذا هو الموجود كما يقول.

مدير السورية للتجارة بطرطوس محمود صقر أكد أنه خلال يومين فقط سيصبح السكر الحر متوافراً في صالات المحافظة بتسعيرة متوقعة 3900 ليرة للكيلو، ولكن بالنسبة للمدعوم فالمديرية بانتظار الدورة الجديدة ولم يرد حولها بعد أي معلومة، لافتاً إلى أن الفروج غير موجود بالصالات لعدم توافر البرادات بسبب التقنين الكهربائي الطويل.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس بشار شدود أوضح أنه تم تعديل تسعيرة الفروج وأصبح سعر الكيلو 9500 ليرة والفروج المنظف 12800 ليرة وخلاف ذلك غير مقبول ويتم تنظيم الضبوط بالمخالفين.

وبخصوص السكر أشار شدود إلى أن الوزارة حددت تسعيرة واضحة وهي 3900 ليرة للكيلو وأي زيادة مخالفة، مستغرباً شراء التجار بـ4950 ليرة وعدم الانتظار لأيام لتوافر المادة بـ3900 ليرة.

الوطن