إيلون ماسك يعلن إنتاج مليون سيارة بمصنع تيسلا في شنغهاي

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، في تغريدة عبر تويتر"تهانينا لغيغا شنغهاي على صنع السيارة المليون.. حققت تيسلا إجمالياً الآن أكثر من 3 ملايين".

يأتي إعلان ماسك بعد أشهر من عمليات الإغلاق ونقص قطع الغيار في الصين التي هددت إنتاج سيارات تيسلا، إذ أوقفت الشركة معظم إنتاجها في مصنع شنغهاي في تموز/ يوليو بسبب ترقية تهدف إلى رفع الإنتاج الأسبوعي للمصنع إلى 22 ألف وحدة مقارنة بمستويات نحو 17 ألف في حزيران/ يوليو.

ويأتي تكثيف الإنتاج في مركز التصنيع الأكثر إنتاجية في الشركة، بعد أن أدت خسائر الإنتاج خلال إغلاقات كوفيد-19 لمدة شهرين في شنغهاي، إلى الإضرار بهامش ربح الشركة في الربع الثاني.

ورفعت تيسلا خطتها للإنفاق الرأسمالي بنحو مليار دولار، مع تطلعها إلى زيادة الإنتاج عبر منشآتها الجديدة في تكساس وبرلين، رغم مواجهتها العديد من المشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى إغلاقات الصين.

وتسعى تيسلا للوصول إلى نمو بنسبة 50 في المئة ضمن عمليات التسليم هذا العام على الرغم من صعوبة تحقيق هذا الهدف لتراجع الطلب.