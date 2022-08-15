ثلاثة شهداء في عدوان إسرائيلي على دمشق وطرطوس

تصدت دفاعاتنا الجوية مساء أمس الأحد، لأهداف معادية في سماء محافظة طرطوس الساحلية، بالتزامن مع عـدوان آخر استهدف محيط العاصمة دمشق، مما أدى لاستشهاد ثلاثة عسـكريين.

واععرضت دفاعاتنا الجوية السورية "أهدافاً معادية" في سماء طرطوس، وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.

وذكر مصدر عسـكري سوري أنه حوالي الساعة 20,50 من مساء اليوم، نفذ "العـدو الإسـرائيلي" عدواناً جوياً برشقات من الصوا ريخ، من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق.

وأشار المصدر إلى أن ذلك تزامن مع عـدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس، مبيناً أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصـواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ولفت المصدر إلى أن العـدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين، وجرح ثلاثة آخرين، ووقوع بعض الخسائرالمادية.

وأصيب شخصين، الجمعة الماضي، نتيجة قصف إسـرائيلي استهدف منطقة الحميدية بريف القنيطرة السورية، وذلك عند الحدود مع الجولان السوري المحـتل.

واستهدفت القوات الإسـرائيلية بقـذائف دبابة عسكرية، منطقة الحميدية بريف القنيطرة عند الحدود مع الجولان، ما أسفر عن إصابة شخصين لم تعرف هويتهما.

ويتكرر القصف الإسـرائيلي، سواء المـدفعي بالمناطق الحدودية، أو عبر مقـاتلات الاحتـلال بالعمق السوري، على مدار الأعوام الماضية، وذلك منذ بداية الأزمة في البلاد عام 2011.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، شن الاحتـلال الإسـرائيلي غـارة جوية استهدفت مواقع عسـكرية في ريف دمشق، نتج عنها خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تسببت ضربات إسـرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي، في جعل مدارج المطار غير صالحة للاستعمال لعدة أسابيع.