الصين تطور طائرة جديدة لتعديل الطقس

15-08-2022

الصين تطور طائرة جديدة لتعديل الطقس

طورت الصين طائرة مسيرة مزودة بنظام جديد يمكن استخدامه في أعمال تعديل الطقس، يستطيع تنفيذ رصد السحب والأمطار والرياح والهباء الجوي في الهواء أسفل مسار طيرانها عبر الاستشعار عن بعد.

وأكملت الطائرة، التي تتميز بقدرة حمل كبيرة ووقت تحليق طويل وتكلفة صيانة منخفضة ونشر سريع، أكملت رحلتها الأولى التي استغرقت 75 دقيقة من مطار في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين، ما يثبت سلامة الآلية وقدرات مرافقها المحمولة جوا.

وتشمل الوظائف الجديدة للطائرة الرصد المزدوج بالليزر والأمواج الميكروية، والرصد المشترك النشط والسلبي، والاستشعار عن بعد في الموقع، وفقا لمعهد تابع للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أحد مطوري الطائرة، بحسب وكالة "شينخوا".

ويمثل نجاح الرحلة الأولى للطائرة اختراقا في مجال المركبات الجوية غير المأهولة المصنوعة في الصين، التي تستخدم في الرصد متعدد الوظائف عبر الاستشعار عن بعد لتعديل الطقس، ومن شأنها أيضا المساهمة في الحد من الكوارث الطبيعية وحماية البيئة.

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