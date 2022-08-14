التعرف على جثة الطفلة جوى في حمص!

أكد مصدر في قيادة شرطة حمص أنه تم التعرف على هوية الطفلة التي عٌثر على جثتها في تل النصر وهي الطفلة جوى التي فقدت منذ عدة أيام في حي المهاجرين بمدينة حمص.

وصباح اليوم تم العثور على طفلة مقتولة قرب مقبرة تل النصر، وتعذر التعرف على هويتها بشكلٍ سريع لتعرض جثتها للتشويه في الوجه والجسم بشكل كبير.

وأثارت قضية اختفاء الطفلة “جوى استنبولي” البالغة من العمر 4 سنوات، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت مساء الثلاثاء الفائت، حين تلقى والدها “طارق استنبولي”، اتصالاً من زوجته تخبره بأن طفلتهما اختفت في “حي المهاجرين” بمدينة “حمص”، ولم يعثروا عليها كما قال الوالد.

وأضاف أنهم بحثوا عنها طويلاً ولم يجدوها ثم قاموا بإبلاغ الشرطة، التي حضرت على الفور وبدأت البحث عنها.

وقال والد الطفلة إن «والدة الطفلة كانت تقف مع صاحبة أحد المحال في الحي، كانت ابنتها تلعب في الخارج مع طفلة أخرى، وعندما دخلت الأخيرة سألتها الوالدة عن جوى فقالت لها هي في الخارج، لكن الأم لم تجد ابنتها عندما تفقدتها في الخارج».

وأوضح أنه «خلال اليوم الأول بدأت الأم والجيران بالبحث عنها كما شاركت دوريات من الشرطة في عملية البحث لكنهم عجزوا عن إيجادها، والكل ظن أن الطفلة ضائعة، ولم يكن يخطر لأحد أن تكون قد تعرضت للاختطاف».