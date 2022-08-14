مقتل شاب ألقى نفسه من الطابق الرابع في شارع الحمرا بدمشق

توفي شاب في العقد الرابع من العمر نتيجة رمي نفسه من بناء في شارع الحمرا في دمشق.

وبحسب الداخلية السورية فقد أخبر قسم شرطة عرنوس بدمشق عن وجود جـ.ـثة شاب مفارق الحياة ضمن منور بناء في شارع الحمرا بدمشق.

وتابعت الداخلية، توجهت مباشرة دورية من قسم عرنوس إلى المكان وتم استدعاء الأدلة الجنائية، حيث شوهد شاب يدعى “علاء الدين – م ” مفارق الحياة في الطابق الثاني ضمن منور البناء.

وتبين من التحقيقات الأولية قيام المذكور برمي نفسه من سطح البناء.

وقالت الداخلية: “بضبط إفادة شقيقه والجوار أكدوا أنه مريض نفسي، وقد حاول الانتحـ.ار عدة مرات سابقاً كما أنه كان يتعالج بمشفى ابن رشد”.

وتم نقل الجثة إلى مشفى المجتهد وتنظيم الضبط اللازم والتحقيقات مازالت مستمرة.