الكلاب الشاردة تقتل طفلا في ريف دمشق

14-08-2022

الكلاب الشاردة تقتل طفلا في ريف دمشق

تعاني بلدات ريف دمشق من انتشار كثيف للكلاب الشاردة التي تتنقل على شكل قطعان، وسط ضعف إمكانية مكافحتها من قبل البلديات والتي باتت تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين وإقلاقاً لراحتهم.

وانتشر خبر على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي يفيد بوفاة طفل لا يتجاوز عمره السنة والنصف في بلدة حزة بريف دمشق نتيجة هجوم الكلاب الشاردة عليه ما أدى إلى وفاته.

ولتأكد من صحة الخبر تواصلنا مع رئيس بلدية حزة حمدي نجيب الذي أكد صحة الخبر المتداول موضحاً أن أهل الطفل المتوفى محمد خالد خنزادة يسكنون بمنطقة زراعية بالقرب من عربين وبغفلة من الأهل خرج الطفل زاحفاً خارج المنزل وهناك على مايبدو كان يتواجد كلاب هجمت عليه ما أدى إلى وفاته.

وبين أن معظم الريف يعاني من الكلاب الشاردة ليس فقط بلدة حزة مثل كفر بطنا وعربين ودوما وحرستا وجرمانا وهناك كل يوم شخص يتعرض لعضة كلب شارد مشيراً إلى أنه تم رفع كتب عدة مرات لمحافظة ريف دمشق لحل تلك المشكلة.

ولفت إلى أنهم يضعون السم على الحاويات وفي الطرق العامة مرتين كل شهر ويتم تنبيه الأهالي.

الجدير ذكره أن مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق قد وجهت دعوة لكافة مالكي الكلاب للتوجه إليها في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي 15 ألفاً، بالإضافة لثمن البطاقة البلاستيكية الذي يبلغ 5000 ليرة.

أثر

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...