تعرفة جديدة لعدادات التكاسي في دمشق

تزامناً مع ارتفاع أسعار البنزين في سوريا، أصدرت محافظة دمشق، تعرفة جديدة لعدادات سيارات الأجرة /التكاسي/ في دمشق.

حيث أوضحت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، أن التعرفة الجديدة أصبحت 714 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و8780 ليرة للساعة الزمنية و600 لفتحة العداد و100 ليرة قيمة الضربة بينما أصبحت مسافة الضربة 140 متراً وزمن الضربة 41 ثانية.

وأضافت: “تعدل عدادات سيارات الأجرة (التكاسي) بمقر الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) فرع دمشق في منطقة نهر عيشة خلال مدة اقصاها مئة يوم من تاريخ صدور القرار”.

وكشفت أنه سيتم استيفاء غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية عن كل تخلف عن تعديل العداد حتى نهاية الفترة المذكورة سابقاً.

وتابعت: “سيتم توزيع لصاقات على التكاسي مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي بحيث يضاف مبلغ 500 ليرة إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة ومبلغ 1500 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 ليرة بينما المبلغ المتراوح من 3000 إلى 5000 ليرة يضاف إليه 3000 ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من 5000 إلى 7000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 6000 ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 9000 ليرة يضاف إليه مبلغ 8000 ليرة”.

كما أصدرت لجنة تحديد الأسعار في المحافظة دمشق تعرفة بدل أجور النقل بالميكروسرفيس خط (برزة البلد _ ساحة الأشمر) حددت بمبلغ 500 ليرة للراكب الواحد.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت قبل أيام،، قراراً يقضي برفع أسعار البنزين، حيث حددت بموجب القرار سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ2500 ل.س وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ل.س وسعر ليتر أوكتان 95 بـ4500 ل.س لليتر الواحد.