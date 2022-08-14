العثور على حدث متوفي في بحيرة لأحد الفنادق على طريق المطار بريف دمشق

14-08-2022

العثور على حدث متوفي في بحيرة لأحد الفنادق على طريق المطار بريف دمشق

ادعت إحدى المواطنات إلى شرطة ناحية المليحة بريف دمشق بفقدان أبنها الحدث ” ماجد حقي ” تولد 2008 اثناء عمله في تجهيز منصة حفل في أحد الفنادق على طريق المطار.

وبحسب الداخلية تم ارسال دورية إلى مكان عمله وبالبحث عنه شوهد الحدث ماجد ضمن بحيرة مفارق الحياة ، تم اعلام الدفاع المدني و سحب الجثة من البحيرة و نقله إلى مشفى المواساة بدمشق للكشف الطبي عليه.


هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة .


المصدر: وزارة الداخلية

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