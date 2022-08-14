معدات اتصال صينية ستصل قريباً.. كيف ستنعكس على الاتصالات والانترنت في سوريا؟

تحدثت مصادر بوزارة الاتصالات والتقانة عن تفاصيل المنحة الصينية المقدمة إلى سوريا لصالح دعم قطاع الاتصـالات وخاصة في المناطق التي بدأ يعود إليها سكانها.

وعن تفاصيل هذه المنحة، أفاد مصدر بوزارة الاتصـالات بأن هناك منحة مقدمة من الصين تتضمن تجهيزات اتصالات صينية ومن المتوقع أن يتم تركيبها في نهاية العام الحالي وبداية عام 2023 بعد الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية لدى الجهة المانحة.

وعن طبيعة المعدات وكيف ستنعكس على الاتصـالات والانترنت في سوريا، بيّن المصدر أن معظم هذه التجهيزات هي بوابات xDSL للولوج إلى الانترنت والخدمة الهاتفية.

وأضاف أنه سيتم عن طريق هذه التجهيزات تأمين خدمات الاتصـالات للسكان العائدين إلى بعض المناطق التي استعادت الدولة سيطرتها عليها والتي أعيد تأهيلها مؤخراً، وستؤدي هذه التجهيزات لزيادة عدد مشتركي الانترنت والهاتف حوالي 100 ألف مشترك.

يذكر أن سوريا والصين وقعتا أواخر الشهر الماضي، على مشروع توريد تجهيزات اتصـالات وبرمجيات لصالح وزارة الاتصالات والتقانة “الشركة السورية للاتصـالات”، وقال حينها وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، إنه سيتم تنفيذ مشروع التوريد على مرحلتين بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار.



أثر برس

