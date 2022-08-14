14-08-2022
حالة الطقس ١٤/٨/٢٠٢٢
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الجو يبقي صيفياً عادياً،بين الصحو والغائم جزئياً (لليوم وغد)،و درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، مع فرص ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية، في حين يكون الجو (ليلاً) بارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية، مع رطوبة نسبية مرتفعة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.
أما الرياح،فتكون غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة،مع هبات نشطة تصل سرعتها الى 50 كم/سا خاصة اليوم، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
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