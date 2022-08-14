سبب تحديد العمر في المعهد العالي للفنون المسرحية

أوضح الدكتور "تامر العربيد" عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عن سبب تحديد شرط العمر لدى المتقدمين، قائلاً: إن طبيعة الاختصاصات في المعهد تفرض ذلك مع التأكيد على أن موضوع الاستثناءات غير وارد، لأن خمس فرص ستكون كافية لأي متقدم كي يثبت نفسه، حسب "بوسطة دراما".

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ولم يكشف "العربيد" عن أسماء لجان التحكيم، منوهاً أنها ستتضمن أساتذة من المعهد إضافة لدعوة أخصائيين من خارج المعهد تأكيداً للمصداقية.

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وأضاف أنه بسبب طبيعة الاختصاص ومتطلباته يتم اختيار مايقارب ال 15 طالب جديد فقط لكل قسم باستثناء بعض السنوات التي شكلت خرقاً وأعباء، مضيفاً: "أستاذ التمثيل يحتاج لخمس ساعات مع مجموعته ووقتاً مع كل طالب على انفراد، لذلك نبحث عن سويات عالية لدى المتقدمين لكن ضمن العدد المحدد للقبول".

ولفت عميد المعهد إلى أن كل من يرغب بالانتساب للمعهد العالي للفنون المسرحية سيحصل على ورقة إرشادات تتضمن جميع مايلزم الطالب من تحضيرات قبل تجارب الأداء، ليتدرب على ماسيعرضه أمام اللجنة.

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كما تم اختصار مرحلة من مراحل القبول لطلاب "سنوغرافيا"، حيث تبدأ كما أوضح الدكتور "العربيد" بالرسم من ثم ورشة عمل، وبعدها اختبار التصميم الذي يؤهل المتقدّم للمقابلة الأخيرة، وبذلك يتم ضبط آلية عمل اللجان.