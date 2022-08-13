بارقة أمل لمرضى السرطان.. العلماء يطورون جزيء نانوي يقتل الخلايا المريضة

طور باحثون من جامعة "كانازاوا" اليابانية جزيئًا نانويًا يصدر الحرارة ويستطيع قياسها تمهيدا لتسخين الخلايا السرطانية والقضاء عليها، وفقًا لموقع ”فيز دوت أورغ“.

وعند إدخال الجزيء الجديد إلى الخلايا الحية، يحدث بقعة حرارية يمكن تشغيلها أو إطفاؤها للتحكم بالنشاطات الخلوية حولها.

ويتيح تسخين مناطق خلوية بمقياس النانو تطبيقات حيوية وطبية عديدة، مثل تدمير الخلايا السرطانية من خلال تسخينها، ونُشرت الدراسة في مجلة "إي سي إس نانو" العلمية.

وبما أن معظم العمليات الحيوية حساسة للحرارة، فإن القدرة على التلاعب بالحرارة يسمح بالتحكم بها بواسطة الآلية الداخلية ضمن الخلية، فضلًا عن إمكانية قياس الحرارة المتولدة مباشرة.

وأكد "ساتوشي أراي" وزملاؤه على نجاح الجزيء في إحداث بقعة تسخين حرارية في النسيج الخلوي، وتعديل عمل الخلية بواسطتها.