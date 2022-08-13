اتفاق تصدير الحبوب يسير وفق المخطط: 16 سفينة تغادر موانئ أوكرانيا حتى الآن 

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن سفينتين أخريين غادرتا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وبذلك، يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطته أنقرة برعاية الأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي، إلى ستة عشر سفينة.

وأضافت وزارة الدفاع التركية، إن "فولمار إس" التي ترفع علم بربادوس، غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها اثنا عشر ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا.

وغادرت السفينة "ثو" التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر تركيا، السبت، متوجهة إلى أوكرانيا لنقل الحبوب.

وفي الثاني والعشرين من تموز/ يوليو، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.