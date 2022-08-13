المركزي السوري يوافق على استبدال أوراق نقدية تالفة بقيمة 40 مليون ل.س 

13-08-2022

المركزي السوري يوافق على استبدال أوراق نقدية تالفة بقيمة 40 مليون ل.س 

أصدر مصرف سورية المركزي بياناً اعلن فيه موافقته على تسديد أكثر من 40 مليون ليرة سورية للمواطنين لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوهة المقدمة من قبلهم.

وحسب بيان المصرف  فقد بلغ عدد المواطنين الذين تمت الموافقة على التسديد لهم يبلغ 131 مواطناً وذلك في فروعه بدمشق وحماة والسويداء واللاذقية وحلب وطرطوس ودير الزور ودرعا والحسكة وحمص.

في حين تنوعت أسباب تشوه الأوراق النقدية حسب البيان لتشمل "الحريق والاهتراء وسوء التخزين والرطوبة والغسيل والقوارض والتلف نتيجة الاستخدام والتمزق". 

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