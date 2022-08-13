روسيا تهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في هذه الحالة

أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، بأن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأنها سوف تقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذا صنفت واشنطن موسكو بأنها دولة راعية للإرهـ.اب.

وقالت الخارجية الروسية: "أبلغنا واشنطن بتضرر العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وربما قطعها إذا أعلنت الولايات المتحدة روسيا دولة راعية للإرهـ.اب".

ونسبت الوكالة إلى مدير إدارة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارشييف قوله إنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانوناً يستهدف روسيا فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.

والإثنين الماضي، أعلنت روسيا، تعليق عمليات التفتيش الميدانية في معاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن.

وتقيد المعاهدة كل دولة بحد أقصى 1500 رأس حربية نووية، و700 صاروخ وقاذفة قنابل، وتتضمن عمليات تفتيش شاملة للتحقق من الالتزام.

وقالت وزارة الخارجية الروسية حينها، إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ستارت للحد من انتشار الأسلحة، مضيفة أن موسكو لا تزال ملتزمة بجميع بنود المعاهدة.



وأضافت الوزارة أن روسيا اضطرت إلى اللجوء إلى هذا الإجراء نتيجة إصرار واشنطن على سعيها لاستئناف أنشطة التفتيش بشروط لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية.