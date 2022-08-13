سلمان رشدي يتعرض لمحاولة اغتيـال بسبب كتاباته

تعّرض الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي "75 عاماً"، للطعن في رقبته على المسرح أثناء محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية الجمعة، ونُقل جواً إلى مستشفى.

وقالت وسائل إعلام إن رجلًا صعد إلى خشبة المسرح في مؤسسة تشوتاكوا في غرب ولاية نيويورك وهاجم رشدي أثناء تقديمه لإلقاء كلمة بشأن الحرية الفنية أمام مئات من الحاضرين.

بدورها، قالت شرطة نيويورك إن شرطياً من الولاية كان حاضراً في الحدث اعتقل المهاجم، بينما قالت حاكمة الولاية إن رشدي على قيد الحياة ويتلقى الرعاية التي يحتاجها.

ورغم أن الكاتب يعتبر مثيراً للجدل في العالم الإسلامي، فإن الشرطة لم تذكر دافع هذا الهجوم، كما لم تشر إلى نوع السلاح المستخدم فيه.

وقال شاهد عيان الذي كان من بين الحضور إنه لم تكن هناك عمليات تفتيش أمنية واضحة في المكان مع قيام الموظفين فقط بمراجعة تذاكر الناس للدخول.

أما عن حالة رشدي الصحية، فقال أندرو ويلي المتحدث باسم رشدي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "سلمان يخضع لعملية جراحية"، لكن ليس لديه مزيد من التفاصيل.

وواجه رشدي، المولود في أسرة هندية مسلمة، انتقادات واسعة بسبب روايته "آيات شيطانية" التي وُصفت بأنها تحتوي على فقرات فيها ازدراء للدين الإسلامي، وتم حظر الرواية في دول كثيرة عند نشرها سنة 1988.

وفي العام التالي أصدر الزعيم الإيراني الراحل آية الله الخميني فتوى دعت إلى هدر دم رشدي بتهمة التجديف "السخرية من كلام الله وآياته ورسله".

وأمضى رشدي 10 سنوات تحت الحماية البريطانية، قبل أن تعلن الحكومة الإيرانية أنها لن تسعى إلى تطبيق الفتوى عام 1998