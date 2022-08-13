إيران تدشن أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

بدأت إيران في عملية بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة فارس، اليوم السبت، أن المنطقة الاقتصادية في رفنسجان، قد أعلنت بدء مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط بالمنطقة.

ونقلت الوكالة عن علي فهيمي، مدير شؤون إنشاء محطات الطاقة التابعة لمجمع سرجشمة للنحاس في رفسنجان الإيرانية، أنه سيتم بناء هذه المحطة على مرحلتين، المرحلة الأولى

ستصل إلى 25 ميغاواط والمرحلة الإضافية ستصل إلى 300 ميغاواط.

وأكد المسؤول الإيراني أنه من المتوقع أن تتمكن هذه المحطة من الانطلاق والربط بالشبكة الوطنية خلال 18- 24 شهراً من وقت اختيار مقاول محطة الكهرباء.

وأشار إلى أن قيمة المشروع تزيد عن 120 مليون يورو، وأن المساحة المتوقعة لكل ميغاواط هي من 1 - 1.5 هكتار من الأرض، أي بإجمالي 450 هكتاراً لهذا المشروع.

وأضاف: "ستكون هذه المحطة أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد والمنطقة في المستقبل"، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تكن لدى بلاده محطة للطاقة المتجددة والشمسية على هذا النطاق