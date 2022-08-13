جمعة نارية في اللاذقية 

أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر، إخماد 11 حريقاً خلال يوم أمس، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأشار جعفر إلى إخماد حريق زراعي عند أتوستراد القنجرة وآخر في منطقة عين شقاق بمنطقة جبلة، وحريق مشابه في منطقة سقوبين، أتى على حوالي 5 دونم من أشجار الزيتون والليمون.

وذكر أن باقي الحرائق اندلعت في مساحات من الأعشاب والصب في مواقع متفرقة من منطقة جبلة، منها في بستان الصالح، وسيانو، والتضامن، ومزرعة الكيوي، إضافة لتسجيل حريقين مشابهين في مقبرة الشهداء بحي بسنادا وفي الرمل الجنوبي.

ولفت قائد الفوج إلى تنفيذ مهمة إزالة خلية دبابير ضمن غلق نافذة "أبجور" في منزل بحي سقوبين، مشيراً إلى الانتهاء من المهمة عند الساعة 2 بعد منتصف ليل أمس، منوهاً بأنها مهمات إضافية يقوم بها رجال الفوج بشكل شبه يومي تقريباً خلال الفترة الأخيرة التي يكثر فيها ظهور الدبابير منعاً لتسجيل أذيات لدى المواطنين.



الوطن