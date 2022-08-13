منظمة "الشبيبة الثورية" تختطف فتاة قاصرة في حلب

اختطفت منظمة “الشبيبة الثورية” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فتاة قاصرة بريف حلب الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بهدف تجنيدها في صفوف “وحدات حماية المرأة”.

وقالت مصادر إعلامية، إن منظمة “الشبيبة الثورية” اختطفت “نجمة محمد داوود” البالغة من العمر 17 عاما من قرية تل قراح بريف حلب الشمالي نحو مدينة تل رفعت للزج بها في أحد المعسكرات.

وبتاريخ 22 يونيو اختطفت منظمة “الشبيبة الثورية” الطفل أحمد هيثم جافو (14 عاما) أثناء خروجه من مدرسته (مدرسة ميخائيل نعيمة) في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بهدف تجنيده في صفوف الأذرع العسكرية التابعة لـ”ب ي د”.

وبتاريخ 20 حزيران، اختطفت المنظمة ذاتها محمد زكريا حبش (17 عاما)، والوحيد لعائلته في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بهدف تجنيده في صفوف قوات الحزب.



وكالات