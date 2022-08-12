“جالاس” يحذر من ضم دي يونج لتشيلسي: النادي يمتلك مثله

حذر مدافع تشيلسي السابق ويليام جالاس، إدارة النادي الإنكليزي من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مبيناً أن النادي يمتلك لاعبين مثله.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قال جالاس إن “يونج لاعب رائع، ولايزال صغيراً، ولديه خبرة كبيرة في طريقة لعبه”.

وأضاف الفرنسي ويليام جالاس: “ومع ذلك، لا أعتقد أنه يجب على تشيلسي ضم لاعب بهذه القدرات، حيث يملك النادي لاعبين مثله”.

وتابع: “يجب أن يسعى تشيلسي لضم لاعب مثل كاسيميرو أو رودري، فهم رجال أقوياء ويتقدمون أمام المدافعين، ويتمتعون بقوة بدنية جيدة”.

وأتم مدافع تشيلسي السابق صاحب ال44 عاماً: “لذلك لا يجب التوقيع مع دي يونج لأن تشيلسي يملك لاعبين مشابهين له بعض الشيء”.

وارتبط اسم دي يونج بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، مع تضارب في الأنباء من كامب نو بشأن موقف مسؤولي النادي الكتالوني من بيع اللاعب.