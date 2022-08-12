من جديد، تسمم 30شخص أغلبهم أطفال بسبب طعام فاسد مقدم من إحدى المنظمات التركية!

تسمم ما يقارب 30 طفلاً جراء تناول وجبات طعام فاسدة مقدمة من قبل أحد المنظمات الدولية على الحدود السورية-التركية.

ونقلت وسائل إعلامية، أنه تم نقل المصابين إلى المشافي القريبة من المنطقة بعد أن بدأت تظهر عليهم أعراض حالات التسمم من إقياء وآلام في المعدة.

و أكدت المصادر، أن معظم الحالات التي وصلت تعود لأطفال بين 6-18 عاماً، و أغلب حالات التسمم سجلت في مخيم البشير.

يذكر أنه ليست هذه حالة التسمم الأولى التي يتم تسجيلها في المخيمات على الحدود السورية-التركية، وخلال شهر رمضان عام 2020، تسببت منظمة “شام شريف” التركية، بوفاة طفل وإصابة عشرات السوريين بتسمم غذائي بمخيم “رعاية الطفولة” بقرية دير حسان في ريف إدلب جرّاء تناولهم وجبة إفطار وزّعتها عليهم المنظمة التركية.

وفي شهر رمضان العام الحالي وبتاريخ 25نيسان، قال طبيب الأطفال، في مستشفى مدينة للأمومة والطفولة، بمحافظة إدلب، محمود مصطفى، إنه تسمم 100 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، بسبب طعام فاسد قامت بتوزيعه إحدى منظمات الإغاثة، على الإفطار.