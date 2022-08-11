وظيفة مغرية لعشاق النوم

تبحث شركة “كاسبر” عن أشخاص يتمتعون بقدرة استثنائية على النوم، ولا مانع لديهم من استعراض قدرتهم تلك في الأماكن العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاستعراض مزايا منتجاتها، وقدرتها على بعث الإحساس بالنوم العميق لساعات، حيث أن الشركة متخصصة بالتجارة الإلكترونية وتبيع منتجات النوم عبر الإنترنت وفي مواقع البيع بالتجزئة.

فالمرشح للوظيفة يجب أن يتمتع بقدرة استثنائية على النوم في كل الظروف، والاستعداد للتواجد أمام الكاميرا والشغف بالمشاركة، والتحدث عن التجربة من خلال صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفضل الشركة أن يكون المرشح من سكان “نيويورك” في أمريكا، ويجب أن يكون عمره 18 عاماً أو أكثر، حسب صحيفة “إنديان إكسبريس” الهندية.

ونشرت “كاسبر” إعلان الوظيفة على “تويتر”، حيث علق أحد المستخدمين قائلا: “أحتاج إلى هذه الوظيفة، فأنا أنام كل يوم ما يقرب من 18-19 ساعة”.