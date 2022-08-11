توزيع 7061 أسطوانة غاز منزلي بحماة اليوم

11-08-2022

توزيع 7061 أسطوانة غاز منزلي بحماة اليوم

وزع في حماة بمدنها وأريافها اليوم الخميس نحو 7061 أسطوانة غاز منزلي .
 وبيَّنَ مصدر في فرع محروقات حماة  أن 5305 أسطوانات عُبِّئَتْ في قسم الغاز بالفرع، ووزعت عبر المعتمدين المرخصين أصولاً، للمواطنين في حماة وسلمية ومحردة وصوران والسقيلبية، وكازو ومعردس وجب العثمان وصلبا وأبو عجوة وكفر هود والحميري والطيبة وبريديج ومسحل وفقرو.

وأوضح أن 1756 أسطوانة عبئت  أيضاً،  في وحدة التعبئة بمصياف، ووزعت على المواطنين في مصياف وحورات عمورين والمجوي وبعرين وأم الطيور .

الوطن أون لاين 

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