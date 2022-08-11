6000 طن تقديرات موسم اللوز

قدرت مديرية زراعة حماة إنتاج المحافظة من محصول اللوز للموسم الزراعي ‏الحالي بأكثر من 5989 طناً منها 5318 طناً في الأراضي البعلية والباقي ضمن الأراضي المروية.

وأوضح المهندس أشرف باكير مدير زراعة حماة أن إجمالي المساحة المزروعة يبلغ نحو 42.5 ألف دونم منها أكثر من 40.5 ألف دونم بعلية ويتم تسويق غالبية الإنتاج بشكل ثمار مجففة مكسرات مشيراً الى أن اللوز من الأشجار الاقتصادية الرائدة لدورها الكبير في ‏تحريج المناطق الجافة وتنظيم التوازن ‏المائي إضافة إلى توفيرها فرص عمل موسمية للأسر الريفية وخاصة بالريف الشرقي للمحافظة والذي يشهد توسعاً ملحوظاً بزراعتها.

‏وتحدث عدد من الفلاحين ومنهم حسين اليوسف من قرية شهيب بمنطقة سلمية أنه يملك 30 دونماً من اللوز المثمر ‏من أنواع الشامي “الفرنسي” الإسباني وأن تقديرات الإنتاج جيدة رغم تأثره بالصقيع مشيراً إلى أن زراعته تشكل مصدر دخل أساسياً لعدد كبير من الأسر في ريف حماة الشرقي.

ولفت محمد السرحان إلى أن قرى حماة الشرقية تشهد أكبر انتشار لزراعة اللوز ‏نظراً لملاءمة الظروف المناخية وتحمله الجفاف وانخفاض تكاليف زراعته مقارنة بباقي الأشجار المثمرة مشيراً إلى وجود صعوبات عديدة تعترض عمل المزارعين رغم الإنتاج الوافر أبرزها ارتفاع تكاليف النقل وأجور اليد العاملة.

سانا