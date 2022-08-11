ارتفاع معدل التضخم في الأردن
بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 105.77، مقابل 102.06 لنفس الفترة من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.63%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 19.42%، النقل بنسبة 5.64%، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 12.09%، الإيجارات بنسبة 1.18% والثقافة والترفية بنسبة 7.27%.
دائرة الإحصاءات، قالت في تقريرها الشهري، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز/يوليو من عام 2022 وصل إلى 107.92 مقابل 102.45 للشهر نفسه من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.34%.
وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 30.56%، النقل بنسبة 6.41%، الإيجارات بنسبة 4.48%، الثقافة والترفية بنسبة 12.92%، والصحة بنسبة 6.85%.
المصدر: قناة المملكة الأردنية
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