القبض على شخصين يمتهنان السـلب بالعـنف في بانياس

راجع أحد المواطنين مركز الأمن الجنائي في بانياس وتقدم بشكوى حول قيام شخصين باستدراجه من كراج بانياس وضـربه وسـلبه دراجته النـارية النظامية على الاوتستراد الدولي.

ونتيجة البحث عن الفاعل تم الاشتباه بكل من المدعو (حسان ، ح) وشقيقه المدعو (محمد، ح) وتمكن مركز الأمن الجنائي من إلقاء القبض عليهما ، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على استدراج الشاكي الذي كان يعمل على دراجته النارية ضمن مدينة بانياس بحجة إيصالهم إلى أحد النقاط على الاوتستراد الدولي وهناك قاما بسـلبه دراجته النـارية بعد ضـ.ربه على رأسه حتى فقد الوعي ، كما اعترف المقبوض عليهما بقيامهما بثلاثة عشر سرقة في مدينة بانياس ومنطقة الشيخ سعد والمنطقة الصناعية بطرطوس تضمنت السرقات دراجات نارية وأكبال كهربائية ورافعات، وسرقة طن من مادة البطاطا من سوق الهال كما اعترفا بقيام والدهما المدعو (فؤاد ، ح) ببيع ونقل المسروقات لهم على متن سيارته الخاصة ، والذي أُلقي القبض عليه أيضاً وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

تم حجز السيارة المذكورة أصولاً واسترداد جزء من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً ،وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.