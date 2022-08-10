مقتل شخصين بطلق ناري في منطقة الفردوس بحلب 

10-08-2022

مقتل شخصين بطلق ناري في منطقة الفردوس بحلب 

قتل شخصان إثر طلق ناري من قبل شخصين مجهولين في منطقة الفردوس بحلب، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة عبر فيسبوك: بالساعة التاسعة صباحاً من تاريخ اليوم الواقع في ١٠ /٨ / ٢٠٢٢ وفي شارع المستودعات في محلة الفردوس بحلب أقدم مسلحان مجهولان يستقلان سيارة نوع (بيك آب) بإطلاق عدّة عيارات نارية من بندقية حربية على المواطن (عبد الرحمن. ب) والمواطن (محمد. ب)، ما أدى لمقتلهما على الفور ولاذا بعدها بالفرار.

حيث توجهت مباشرة دورية من قسم شرطة الصالحين في حلب ودورية من قسم الأدلة بفرع الأمن الجنائي إلى المكان، وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي لإجراء اللازم أصولاً.

أكدت الوزارة أن التحقيقات والأبحاث مازالت مستمرة عن الفاعلين حتى إلقاء القبض عليهما وتقديمهما إلى العدالة.

وزارة الداخلية

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