لكل رجل 25 امرأة صالحة للزواج وارتفاع في معدل العلاقات غير الشرعية

اكد الأستاذ الدكتور هيثم عباسي في تصريحات اذاعية ازدياد معدلات الحمل غير الشرعي والعلاقات غير الشرعية عما قبل بسبب العزوف عن الزواج، فضلا عن الارتفاع الهائل بأعداد النساء مقارنة بعدد الرجال، معتبر أن النسبة في سورية "كل رجل صالح للزواج تقابله 25 امرأة صالحة للزواج".

واعتبر د. عباسي في حديثه لاذاعة ميلودي المحلية أن نسبةً ليست صغيرة من عمليات الإجهاض ناجمة عن حمل غير شرعي، وهذا بسبب الظروف الاجتماعية والمهنية، مضيفاً أن هناك قلة بالذكور في كل العالم وليس فقط في سورية حيث أن عدد الصالحين للزواج منهم تقريبا 500 مليون من أصل 8 مليارات إنسان على الكوكب.

وأشار الأخصائي ضمن برنامج حوار على النار من جانب آخر إلى أنه من الناحية العلمية لا يوجد شيء اسمه "ترقيع غشاء البكارة" إنما هي عبارة عن عملية تضييق لمركز الدخول، كي يحدث تمزق عند الممارسة ويوحي أنه غشاء بكارة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من السيدات لا ينزفن عند الممارسة لأول مرة كون الغشاء لديه أربع أنواع، نوع واحد فقط منهم يسبب نزيفا عند الممارسة.