عشرات المصابين بـ ضربات الشمس يومياً في دير الزور

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي عانت منها محافظة دير الزور كما باقي المحافظات، حيث وصلت في بعض الأحيان حتى 46 درجة مئوية، وكانت التحذيرات بعدم التعرض لأشعة الشمس، وبخاصة خلال فترة الذروة، ومع هذا سجلت إصابات عدة تسمى بالعامية “ضربة شمس” في ديرالزور.

وأكد الدكتور “أيمن الموسى” بأنه راجع بفترة الذروة لموجة الحر الأسبوع الماضي عشرات الحالات يومياً بسبب “ضربة الشمس”، وتم إدخالهم المشفى، وتقديم العلاج المناسب من السيرومات والأدوية الضرورية الوريدية وغير الوريدية، والمريض الذي يتعرض لضربة الشمس يعاني من أعراض منها: ارتفاع حرارة الجسم، إضافة إلى وهن بالجسم، غثيان شديد، صداع، وقلق، وهذه الأعراض تختلف من شخص لآخر.

وأضاف “الموسى” بدورنا نستقبل المريض، وبعد التشخيص يتم فتح “طبلة” له، وإدخاله المشفى بعد كتابة خطة العلاج له من قبل الطبيب المعالج، ومراقبته من قبل الطبيب المناوب، بعد البدء بتلقي العلاج، وإذا تحسنت حالته يتم تخريجه من المشفى مع التأكيد على تناول الدواء الذي يصفه له الطبيب، و التركيز على الإكثار من السوائل، وأخذ حمامات بماء فاتر، وخلال اليوميين الماضيين، ونتيجة كسر موجة الحر خفت الإصابات بنسبة كبيرة.

وأردف “الموسى” بأنه ينصح بفترات ارتفاع درجات الحرارة، ونحن نتحدث عن محافظة ديرالزور كونها معروفة بالأجواء شديدة الحرارة بعدم التعرض لأشعة الشمس عندما تكون عمودية، وبخاصة خلال فترة الذروة، أو استخدام وقاية من خلال “قبعة” أو “مظلة”.



شام تايمز