نهائي كأس السوبر الأوروبي.. مواجهة مثيرة بين الملكي وانتراخت فرانكفورت

يشهد الملعب الأولمبي ستاديون هيلينسكي في العاصمة الفلندية اليوم، الأربعاء 10 المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد الاسباني وايتنراخت فرانكفورت الألماني على نهائي كأس السوبر الأوروبي 2022.

ويقام النهائي سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وكان ريال مدريد أحرز لقب دوري أبطال أوروبا بفوزه في النهائي 1×0 على ليفربول الإنجليزي.

بينما أحرز انتراخت فرانكفورت كأس الدوري الأوروبي بفوزه على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، بنتيجة 5×4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي 1×1.

وبعد 62 سنة، يعود ريال مدريد واينتراخت فرانكفورت للمواجهة للمرة الثانية رسمياً، بعد المواجهة الأولى في عام 1960، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن حينها الملكي من سحق النسور بنتيجة كبيرة وصلت إلى 3×7، سجل منها الأسطورة المجرية الراحل بوشكاش أربعة أهداف لصالح ريال مدريد.

بينما التقى الفريقان ودياً في 12 من شهر آب/ أغسطس عام 2008، وتعادلا بهدف واحد لكل منهما.

وكان ريال مدريد قد أحرز كأس البطولة أربع مرات آخرها في عام 2017.

فيما نال اينتراخت فرانكفورت اللقب مرتين في عامي 1976 و1978.