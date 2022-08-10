اختفاء طفلة بعمر 3 سنوات من أمام منزلها في حمص

اختفت طفلة بعمر 3 سنوات تدعى "جوى استانبولي" من أمام منزلها الكائن في حي المهاجرين بحمص في ظروف غامضة دون التوصل إلى أي معلومات تفيد بمكان الطفلة حتى اللحظة، وسط اهتمام أعلى المستويات بالمحافظة واستنفار الوحدات الشرطية لمعرفة مكان الطفلة ومصيرها.

هذا وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة اختفاء الطفلة منذ مساء "الاثنين" الفائت، والتي تحدثت بمجملها عن لغز اختفائها وغموضه، وناشدت تلك الصفحات المواطنين بالإعلام عن أي معلومة مهما كانت صغيرة حول الطفلة وإخبار الوحدات الشرطية بالمحافظة.

وأكد مصدر مطلع في حمص اختفاء الطفلة جوى ذات الـ 3 سنوات من أمام منزلها في حي المهاجرين دون الوصول إلى أي معلومات تفيد بمكانها، لافتاً إلى كافة الجهات المعنية والشرطية بالمحافظة باشرت عمليات التحقيق والبحث الجنائي للكشف عن ملابسات الحادثة والوصول إلى مكان الطفلة.

واستبعد المصدر أن يكون اختفاء الطفلة جراء عملية خطف معتبرا الأمر غير مرجح، إلا أن التحقيقات ما تزال جارية على أعلى مستوى في المحافظة ونتيجة التحقيقات هي التي ستبين ملابسات الحادثة.

الوطن