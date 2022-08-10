سورية ودول العالم على موعد جديد مع شهب البرشاويات هذه الليلة

يستطيع هواة الفلك حتى تاريخ الـ 13 من آب مشاهدة ظاهرة زخات الشهب السنوية المسماة بـ "البرشاويات" التي بدأت منذ منتصف تموز الماضي وتستمر حتى 24 آب..

وتصل ذروة هطول هذه الشهب في الـ 12 من آب ويمكن رصدها بشكل أوضح باتجاه الشمال الشرقي بمعدل 1 إلى 2 شهاب في الدقيقة بسرعة ما بين 12 و 72 كيلومتراً في الثانية الواحدة..

وبينت الجمعية الفلكية السورية أن ظاهرة القمر العملاق الذي سيبدو بحجم أكبر بنسبة 14% من حجمه العادي وإضاءة إضافية تقارب 30% سترافق هطول هذه الشهب ما سيخفف من وهج بعض الشهب أثناء تساقطها، ويمكن خلال ليالي 11 و 12 و13 آب الاستمتاع برؤية شهب البرشاويات والقمر العملاق معاً بأقرب نقطة له لكوكب الأرض..

ويمكن مشاهدة الشهب دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أدوات للرصد، وتحتاج مشاهدتها إلى ظروف معينة كالتواجد في مكان مظلم بعيداً عن أضواء المدينة وبالتالي قد تكون الأجواء مناسبة خلال فترات التقنين الكهربائي.