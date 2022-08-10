كشف تقرير للأمم المتحدة عن انخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم على خلفية التقارير حول تسليم الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المتقدمة.

وقال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يخطط لتوريد الحبوب للاحتياجات الإنسانية من موانئ أوكرانيا.

وأضاف دوجاريك: "دعونا لا ننسى التأثير الملحوظ لهذه الصفقة على أسعار الغذاء العالمية"، معقباً بأنّه " نتيجةً لصفقة الحبوب الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" عن انخفاض أسعار الغذاء العالمية خلال شهر تموز الفائت، بما فيها القمح".

وكانت كل من روسيا وتركيا والأمم المتحدة وقعت اتفاق الأغذية في 22 تموز، الذي يضمن تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية التي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا المطلّة على البحر الأسود.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بأنه "منارة الأمل" في ظل الحرب الأوكرانية، وتداعياتها على سوق الغذاء العالمي.

وحتى الآن، أبحرت 10 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، وكانت أول سفينة وصلت إلى إسطنبول في 2 آب الجاري، بحسب وزارة الدفاع التركية.