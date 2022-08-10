اعتقال مشتبه به في جـرائم قتـل 4 مسلمين في ولاية أمريكية 

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية نيو مكسيكو القبض على "مشتبه به رئيس" في حوادث مقتـل 4 رجال مسلمين بالرصاص في مدينة ألباكركي منذ تشرين الثاني الماضي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المشتبه به يبلغ من العمر 51 عاماً، وتمّ اعتقاله بتهمة "القتل المتسلسل" لرجال مسلمين، في سلسلة عمليات أثارت المخاوف لدى المجتمعات الإسلامية في المدينة.

وقالت شرطة ألباكركي إنها تعقبت سيارة التي يشتبه في استخدامها في جرائم القتل وألقت القبض على المشتبه به

صلة بين الحوادث

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيقاً في الحوادث، بعد اكتشاف صلة بين حوادث القتل الأربعة، باعتبار أن المستهدفين من المسلمين.

ووقعت أحدث عملية قتل مساء الجمعة الماضي، حيث عثرت شرطة المدينة على جثـ.ة يوم 5 آب قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.

وجاء في بيان الشرطة السبت أنها عثرت على جثـة قتيل رابع ليل الجمعة السبت، ولم تحدد هويته، لكنها قالت إنه في العشرينيات ومسلم "متحدّر من جنوب آسيا".

وأضافت: "المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتـ.ل وقعت أخيراً واستهدفت مسلمين متحدّرين من جنوب آسيا".

جرائم كراهية

يعتقد نشطاء أن عمليات القتل التي تستهدف الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، مرتبطة بتنامي مشاعر الكراهية ضد المسلمين في الولايات الأمريكية.

وترصد جمعيات إسلامية في أمريكا تشريعات وقوانين صادرة من الحكومات الفيدرالية، تساهم في تمييز المسلمين وإذكاء مشاعر المعاداة تجاههم.

وخلال الفترة بين عامي 2012 و2018 تمّ تسجيل 763 حادثة اعتـ.داء ضد المسلمين في الولايات المتحدة، بحسب موقع "نيو أمريكا".

وعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون 2 في المئة من المجتمع الأمريكي، تقول دراسة إن ربع حوادث التمييز العنصري في الولايات المتحدة تحدث ضدهم.