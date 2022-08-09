ما حقيقة ولادة سلحفاة برأسين في هولندا؟

09-08-2022

ما حقيقة ولادة سلحفاة برأسين في هولندا؟

شهدت هولندا ولادة سلحفاة برأسين وذيلين، وأوضح الأطباء البيطريون أن لديها فرصة لتعيش حياة طويلة وصحية، والسلحفاة الملقبة بـ “Sorte” لها رأسان وذيلان.

ويقول الطبيب البيطري “أنطون فينيما” الذي فحص السلحفاة باستخدام الأشعة المقطعية: “إنها ربما تعيش عمر طويل”، وفقاً لموقع “دوتش نيوز”.

والسلحفاة موجودة في منزل المربي “روبن فان شور” الذي قال: “أحتفظ بالسلاحف كهواية، ومن المميز جداً أن يكون لدى واحدة مثل هذه”.

وأظهر الفحص أن “سورت” التي تعني “الحظ” باللغة البرتغالية، لها أربعة أقدام أمامية وأنبوبي هواء، مع قلب وجهاز معوي واحد.

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