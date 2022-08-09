وزارة الصناعة توافق على توزيع الأرباح الإضافية في مؤسسة التبغ على العمال

09-08-2022

وزارة الصناعة توافق على توزيع الأرباح الإضافية في مؤسسة التبغ على العمال

وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في المؤسسة العامة للتبغ حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن هذه الموافقة جاءت استنادا لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعا تنافسية وللاجتماعات المنعقدة في وزارة المالية لمناقشة معايير الأداء السنوية المعتمدة في توزيع الأرباح لعام 2021.

سانا

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