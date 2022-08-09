09-08-2022
وزارة الصناعة توافق على توزيع الأرباح الإضافية في مؤسسة التبغ على العمال
وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في المؤسسة العامة للتبغ حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن هذه الموافقة جاءت استنادا لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعا تنافسية وللاجتماعات المنعقدة في وزارة المالية لمناقشة معايير الأداء السنوية المعتمدة في توزيع الأرباح لعام 2021.
سانا
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